К отопительному сезону готовятся в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Несмотря на знойное лето, в Хабаровске идет подготовка к зиме. В городе ремонтируют тепловые сети, чтобы отопительный сезон прошел без перебоев. Закончить эту работу мэр Сергей Кравчук поручил раньше срока.

На улице Ким Ю Чена работы выполнены в большей мере. Мэр ранее поручал трудиться здесь в усиленном режиме. К 1 августа здесь должны открыть движение транспорта.

- Ким Ю Чена - это оживленная улица. Она влияет на трафик всего центра города. Поэтому поручаю усилить контроль над подрядчиком, - сказал мэр Хабаровска.

Также он спросил о проблемных местах. Подрядчик попросил главу помочь перенести опору освещения. Сейчас она находится там, где нужно сделать ремонт. Мэр сказал, что проблем не возникнет: опора к электричеству не подключена, она питается от солнечной батареи. Да и пешеходы здесь не ходят, транспорт не ездит.

Проверил мэр и работы в микрорайоне Хабаровск-2. На Клубной улице участок сложный - в прошлом году здесь произошло 10 аварий. Работы тут закончатся к началу октября.

При ремонте в этом году специалисты применяют трубы толщиной 12 миллиметров в полимерминеральной изоляции, которая увеличивает срок службы до 15 лет. Подрядчик уверен, что она сможет прослужить около 40 лет.

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