В Хабаровском крае идут поиски амурского тигра, подозреваемого в нападении на человека

Жертву отбили у хищника коллеги с помощью бензопилы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Золотой продолжают выяснять обстоятельства нападения на мужчину. Напомним, что во всем обвинили амурского тигра. По словам местных жителей, хищник набросился на вальщика леса и попытался утащить его в тайгу.

На крики жертвы, по словам людей, прибежали коллеги. Они завели бензопилу и стали ей размахивать, чем отпугнули амурского тигра. Пострадавший получил незначительные раны, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- По словам очевидцев, тигр был истощенный и облезлый. Если состояние зверя действительно болезненное, то мы изымем его из тайги, но сначала необходимо найти хищника. Пока мы обнаружили только след тигра. Будем его искать, в том числе с помощью тепловизора, - рассказал «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, начальник управления охотничьего хозяйства правительства края.

Он отметил, что, если состояние тигра действительно настолько плачевное, то он мог погибнуть. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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