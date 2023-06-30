У «Приуса» отлетело колесо, автобус шоркнул иномарку: две аварии произошли на 1,5-километровом участке дороги в Хабаровске

О пострадавших в обоих ДТП пока не сообщается Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Индустриальном районе Хабаровска зафиксированы две аварии вечером, 30 июня. Первое ДТП случилось Волочаевской, второе - на Краснореченской. Разделяет аварии всего полтора километра дороги.

Разделяет аварии всего полтора километра Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

«Тойота Приус» попа в аварию около микрорайона «19 школа» при повороте на улицу Лейтенанта Орлова. Второй участник ДТП - микроавтобус. Больше всего пострадала иномарка: ее отнесло в отбойник, предварительно, я «японки» отлетели колеса.

Вторая авария зафиксирована на повороте на улицу Юности с Краснореченской. Автобус задел «легковушку», которая стояла на перекрестке. Были ли в общественном транспорте люди - пока непонятно.

Вторая авария зафиксирована на повороте на улицу Юности с Краснореченской Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

О пострадавших в обоих ДТП не сообщается.

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