У «Приуса» отлетело колесо, автобус шоркнул иномарку: две аварии произошли на 1,5-километровом участке дороги в Хабаровске

О пострадавших в обоих ДТП пока не сообщается
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Индустриальном районе Хабаровска зафиксированы две аварии вечером, 30 июня. Первое ДТП случилось Волочаевской, второе - на Краснореченской. Разделяет аварии всего полтора километра дороги.
Разделяет аварии всего полтора километра
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
«Тойота Приус» попа в аварию около микрорайона «19 школа» при повороте на улицу Лейтенанта Орлова. Второй участник ДТП - микроавтобус. Больше всего пострадала иномарка: ее отнесло в отбойник, предварительно, я «японки» отлетели колеса.
Вторая авария зафиксирована на повороте на улицу Юности с Краснореченской. Автобус задел «легковушку», которая стояла на перекрестке. Были ли в общественном транспорте люди - пока непонятно.
Вторая авария зафиксирована на повороте на улицу Юности с Краснореченской
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
О пострадавших в обоих ДТП не сообщается.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru