Что случилось в ночь на 1 июля в Хабаровском крае

Тигра отгоняли от человека бензопилой в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В регионе в этом году встречалось немало ситуаций с конфликтными тиграми. Они нападали на домашних животных, держали в страхе людей. На этот раз полосатый хищник чуть не загрыз человека. Все произошло в поселке Золотой. Тигр хотел загрызть вальщика леса, уже схватил его за ногу и стал утаскивать в тайгу, но его спасли коллеги – отогнали животное бензопилой.

И если кто-то работает по договору, то некоторых до сих пор заставляют это делать. Бизнесмен из Владивостока так обиделся на подчиненного, который уволился из его фирмы и уехал в Хабаровск, что послал за ним своих парней, чтобы те его вернули обратно. Они вернули. Насильно. А до кучи «прихватили» еще двоих человек.

В ЕАО бушует природа. В Биробиджане несколько часов лил сильный дождь, потоки воды затопили дороги, дома, сносят со своего пути мелкие опоры и дорожные знаки. Произошла авария на ЛЭП, без света осталась половина города. МЧС перевели в режим повышенной готовности.

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