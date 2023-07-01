Вторая Дальневосточная летняя театральная школа началась в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске началась II Дальневосточная летняя театральная школа. Ее организовало министерство образования края для актеров и работников учреждений культуры. Занятия будут проходить в трех театрах города: музыкального, драмтеатра и театра юного зрителя. Послушать специалистов участники смогут по 5 июля и с 10 по 17 июля.

- Это уникальная возможность получить бесценный опыт от столичных экспертов, не покидая родной регион. На лекциях и мастер-классах будут открывать секреты актерского мастерства, сценического движения, режиссуру и новые формы театра, а также обсудят некоторые важные технические вопросы, - рассказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Участие в мероприятии примут больше 100 человек. Это как опытные артисты, так и те, кто только готовится ими стать, - студенты. Преподавателями станут эксперты из Москвы, Перми, Тюмени и Санкт-Петербурга. Среди них режиссер Михаил Лебедев, доцент Школы-студии МХАТ, художник по свету Большого театра Елена Древалева, старший преподаватель Школы-студии МХАТ, заведующий художественно-постановочной части новой сцены Большого театра Сергей Тимонин. Они помогут хабаровским молодым артистам набраться опыта и повысить свою квалификацию. Это и есть цель мероприятия.

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