Можно оставить ноги и бампер: после Биробиджана затопило Хабаровск

Улицу Вяземкую затопило в Хабаровске Фото: скриншот

Мощные осадки прошли по Хабаровску. В итоге город не просто покрылся лужами, по некоторым его улицам можно плавать.

Например, частичка Венеции появилась на Вяземской. Возле магазина «Мир продуктов» образовалось небольшое море. Пройти куда-либо здесь невозможно, машины проезжают с трудом.

- Этот участок, как воронка. Сюда стекается все с ближайших дорог. И так глубоко я вижу первый раз. Кроме того, здесь есть яма, в которой водители могут оставить половину автомобиля, а люди – половину ноги. Достаточно просто оступиться. В воде много мусора, к магазинам не пройти, к аптеке тоже, - рассказала «КП»-Хабаровск» местная жительница, которая решила просто забрать онлайн-заказ.

Между тем на 1 июля синоптики не прогнозировали в Хабаровске сильных осадков, лишь небольшой дождь.

Напомним, накануне из-за ливней затопило Биробиджан. Силы МЧС перевели в режим повышенной готовности, правая часть города осталась без света из-за аварии на ЛЭП.

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