Мелиоративную осушительную систему строят в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае строится мелиоративная осушительная система. Сейчас специалисты расчищают территорию от деревьев и кустарников и обустраивают каналы открытого водоотведения. На участке в 1040 гектаров, который ввели в оборот в прошлом году, заканчивается посев овса и гречихи. Семена купили у единственного в крае селекционно-семеноводческого центра «Спорос». Затраты на их покупку компенсировали из краевого бюджета.

В планах – привести в порядок около шести тысяч гектаров. В прошлом году компании «Сервис-Агро», которая занимается работами, возместили 73 миллиона рублей, а в следующем она получит субсидию на следующую тысячу гектаров. Всего на первый этап уйдет больше 170 миллионов рублей. Здесь также будут растить кормовую базу для молочного предприятия.

В мае работы проверил губернатор Михаил Дегтярев.

- Сельхозпроизводители активно вовлекаются в процесс: фермеры Комсомольского, Нанайского, Амурского, Хабаровского и имени Лазо районов готовят проекты и обращаются за поддержкой. Исполнение опорного проекта главы региона даст возможность получать гарантированный ежегодный урожай, – рассказал начальник отдела земельной деятельности и мелиорации краевого минсельхоза Эдуард Гладун.

К 2030 году посевные площади должны вырасти на 30 тысяч гектаров. Сейчас в регионе около 400 гектаров посевных, больше половины из них – продуктивных.

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