Движение на федеральной трассе перекрыли в Хабаровском крае Фото: Ирина Горбачева

В Хабаровском крае перекрыли движение по федеральной трассе «Биробиджан-Кукан». Причиной тому стали обильные осадки и подъем уровня воды в реках.

- Полностью смыт объездной участок мостового перехода на 21 километре. На 16, 18 и четвертом километрах образовались переливы, - сообщила министр транспорт Хабаровского края Ирина Горбачева.

Транспортное сообщение нарушено с тремя селами - Кукан, Догордон и Наумовка.

При возникновении ЧС нужно звонить в службу спасения 112 и дежурному специалисту по приему экстренных вызовов «Хабаровскуправтодора» (4212) 91-80-16. Также в регионе работает бесплатная горячая линия «Хабаровскуправтодора»: 8 (800) 250 56 10. Это единый номер для связи с диспетчером для получения помощи на дорогах. Набрав его, можно сообщить о ДТП, чрезвычайной ситуации на трассе и других подобных случаях.

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