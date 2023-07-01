Дождя не будет в Хабаровском крае 2 июля Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Дожди отступили от Хабаровского края. В свои права вступил самый теплый месяц лета – июль. На второй его день синоптики прогнозируют жару.

Существенных осадков не ожидается на территории всего края, как и опасных метеоявлений. Ветер прогнозируется восточный от пяти до 10 метров в секунду.

В Хабаровске температура ночью поднимется до 15-17 градусов, днем – до 25-27 градусов. На юге края прогноз показывает ровно те же значения.

В центральных районах региона ночью будет 8-17 градусов тепла, днем столбик термометра покажет 18-30 градусов. На севере в темное время суток ожидается тепло от семи до 15 градусов, в светлое время воздух прогреется до 17-30 градусов.

Между тем федеральные синоптики прогнозировали волну тепла в Хабаровском крае.

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