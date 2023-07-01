За отвагу двоих добровольцев СВО наградил губернатор Магаданской области Фото: правительство Магаданской области

В Магаданской области прошла церемония награждения колымчан, кто добровольно решил отправиться на спецоперацию. Медали «За отвагу» двоим мужчинам вручил глава региона Сергей Носов.

- В зале присутствуют сегодня те, кто удостоен награды за выполнение боевых задач, которые поступают в ходе специальной военной операции. Я думаю, что вместе с такими людьми как вы – патриотами своей страны, выполняющими боевые задачи Верховного главнокомандующего, мы справимся. Спасибо вам, почет и уважение от всех жителей Магаданской области», – сказал Сергей Носов.

Губернатор отметил, что у правительства есть возможность общаться с теми, кто сейчас находится в зоне боевых действий. Бойцов стоя чествовали участники мероприятия и сотрудники регионального ведомства.

Между тем добровольцами на СВО уходят и сами чиновники. Некоторые сотрудники Минвостокраззвития решили отправиться на передовую, чтобы защищать свою страну. Это решение поддержал зампред правительства Юрий Трутнев. Он пообещал не только сохранить за работниками их места, но и повысить их после возвращения.

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