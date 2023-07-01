Спасатели вытаскивают людей из подтопленного села в ЕАО Фото: администрация Найфельдского сельского поселения

Непогода не ушла из Еврейской автономной области. Сейчас там подтопило село Раздольное. Под воду ушли несколько улиц. В населенном пункте работают спасатели, они помогают жителям выехать оттуда.

- В настоящий момент, как и прогнозировали специалисты, подтоплена дождем улица Цветочная, мост через реку Киргу и район женского монастыря. Добавим, что риск подтопления для данного села характерен и наблюдается ежегодно, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Пока подтопленных домов и приусадебных участков в селе нет. Но есть риск затопления других населенных пунктов. В области прогнозируют ухудшение гидрологической обстановки в период 2-3 июня. В бассейне реки Большая Бира ожидаются уровни воды категории неблагоприятного явления. От этого под воду могут уйти дороги, посевы и села, которые находятся в пойме водоема.

Специалисты напоминают телефон экстренных служб – 112.

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