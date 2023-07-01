Жительница Биробиджана попала на больничный после посещения торгового центра

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Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В декабре 2022 года жительница Биробиджана решила сходить в торговый центр, расположенный по улице Пионерской. Но поскользнулась на железной лестнице и упала. Обратившись за помощью в больницу, врачи диагностировали перелом голени и лодыжки. Из-за проблем со здоровьем женщина длительное время находилась на лечении.
Причиной падения стала наледь. Лестницу своевременно не чистили, не обрабатывали антискользящими средствами.
Прокурор города, действуя в интересах заявительницы, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за причиненный моральный вред с собственника задания.
Размер компенсации определялся, учитывая обстоятельства произошедшего. Характер повреждений, и степень вины ответчика. Суд удовлетворил требования, и взыскал с ответчика в пользу заявительницы компенсацию за причиненный моральный вред, судебные расходы, оплату проведения медицинского освидетельствования и так далее. Общая сумма выплаты составила 508 тысяч рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
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