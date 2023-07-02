Трассу от Хабаровска до Князе-Волконского расширят до четырех полос

Работы на участке начнутся в 20223 году Фото: ФКУ ДСД «Дальний Восток»

В ходе расширенного заседания правительства, которое прошло в рабочем поселке Ванино, особое внимание было уделено безопасности движения на федеральных трассах. Одной из главных задач определено обеспечение комфортного проезда с учетом увеличивающегося транспортного потока.

Ведется постоянная работа, направленная на снижение аварийности на участках федеральных автомобильных дорог, которые действуют в режиме перегрузки. Сегодня завершается разработка проектной документации на капитальный ремонт участка от села Тополево до Князе-Волконского на трассе «Хабаровск-Находка», - рассказал Сергей Петраев, директор ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Проезжую часть на указанном участке планируют расширить до четырех полос и установить осевое барьерное ограждение. Таким образом, дорога будет соответствовать II категории. Начать работы планируется уже в этом году.

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