«СКА-Хабаровск» подписал контракт с защитником Олегом Кожемякиным

Олег Кожемякин пополнил состав «СКА-Хабаровска» Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Руководство «СКА-Хабаровска» продолжает укреплять оборонительную линию. На этот раз к дальневосточникам присоединился 28-летний центральный защитник Олег Кожемякин.

Предыдущий сезон игрок провел в основном составе московского «Торпедо», выступая в Российской Премьер-лиге. За это время защитник принял участие в 26 матчах. Годом ранее Кожемякин стал чемпионом первенства ФНЛ в составе «черно-белых».

В 2020 году Кожемякин также пробовал свои силы в высшем дивизионе российского футбола, выступая за «Ротор» из Волгограда.

Болельщики тепло восприняли новость о трансфере защитника, которого определили как «замена Иванькову». По данным аналитического портала, рыночная стоимость игрока составляет полмиллиона евро.

Напомним, ранее «СКА-Хабаровск» расстался с рядом ведущих игроков клуба и заключил контракты с новыми лицами.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.