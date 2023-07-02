«СКА-Хабаровск» подписал контракт с защитником Олегом Кожемякиным

Олег Кожемякин пополнил состав «СКА-Хабаровска»
Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
Руководство «СКА-Хабаровска» продолжает укреплять оборонительную линию. На этот раз к дальневосточникам присоединился 28-летний центральный защитник Олег Кожемякин.
Предыдущий сезон игрок провел в основном составе московского «Торпедо», выступая в Российской Премьер-лиге. За это время защитник принял участие в 26 матчах. Годом ранее Кожемякин стал чемпионом первенства ФНЛ в составе «черно-белых».
В 2020 году Кожемякин также пробовал свои силы в высшем дивизионе российского футбола, выступая за «Ротор» из Волгограда.
Болельщики тепло восприняли новость о трансфере защитника, которого определили как «замена Иванькову». По данным аналитического портала, рыночная стоимость игрока составляет полмиллиона евро.
Напомним, ранее «СКА-Хабаровск» расстался с рядом ведущих игроков клуба и заключил контракты с новыми лицами.
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