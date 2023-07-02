Сотрудники МЧС спасли девять человек из пожара в Комсомольске-на-Амуре

К тушению были привлечены 10 сотрудников МЧС и три единицы техники
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Вызов дежурному пожарно-спасательной службы поступил от очевидцев возгорания на Котовского, 7, где располагается малосемейка коридорного типа.
Первый прибывший на место расчет обнаружил, что из окна общежития идет дым. В считанные минуты было проведено боевое развертывание и организована ликвидация пожара. Огнеборцами было установлено, что в одной из комнат горели личные вещи.
В ходе спасательной операции было спасено девять человек Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из общего количества спасенных пострадал только хозяин комнаты, который надышался продуктами горения. Погибших нет.
В ходе тушения были привлечены 10 человек личного состава и три единицы техники. Причины пожара будут устанавливать сотрудники государственного пожарного надзора в ходе проверки.
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