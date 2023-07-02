Уклонистку от алиментов осудили в Хабаровске

Женщину приговорили к шести месяцам вв колонии-поселении Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд принял во внимание позицию прокуратуры Центрального района Хабаровска, признав 45-летнюю местную жительницу виновной по статье о неуплате родителем средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Отмечается, что женщина и ранее неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на ее содержание. Несмотря на это, мать продолжала злостно уклоняться от уплаты алиментов без уважительных на то причин.

По совокупности всех правонарушений, местная жительница была приговорена к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Напомним, неуплата алиментов является преступлением. Санкции статьи уголовного кодекса предусматривают наказания в виде принудительных работ на срок до одного года, арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.