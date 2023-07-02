Авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Хабаровска в Улан-Удэ

Первый вылет из Хабаровска состоится 17 июля Фото: пресс-центр авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», с 17 июля запустит полетную программу из международного аэропорта Хабаровск в Улан-Удэ. Введение дополнительных рейсов увеличит частоту до пяти вылетов в неделю.

Программа рассчитана на выполнение рейсов с 17 июля по 28 октября 2023 года. «Россия» будет осуществлять вылеты три раза в неделю - по понедельникам, пятницам и субботам. Продажа билетов начнется в ближайшие дни. Время в пути составит немногим более трех часов.

Напомним, по данному направлению уже осуществляет рейсы авиакомпания «Якутия» на самолетах Sukhoi Superjet 100. Желающие вылететь в Улан-Удэ ранее могли делать это по вторникам и четвергам.

Напомним, ранее авиакомпания iFly запустила прямые перелеты из Хабаровска в Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.

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