Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения мужчины с дочерью

Отец и дочь пропали 1 июля в Хабаровском крае
Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю
Жители Хабаровского края утром 1 июля отправились в лесополосу за ягодами недалеко от села Бельго. С этого момента информация об их местоположении неизвестна. По данному факту сотрудники следственного отдела СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО начали проведение процессуальной проверки.
В ходе проверки будут устанавливаться обстоятельства случившегося, опрашиваться свидетели, а также проводиться розыскные мероприятия.
Напомним, родственники пропавших обратились в полицию после того, как вечером мужчина с дочерью не вернулись домой. Сотрудники правоохранительных органов обратились за помощью в МЧС. Начавшиеся в темное время суток поиски не принесли никаких результатов.
Прочесывание местности продолжилось на рассвете 2 июля. Сотрудники МЧС из Комсомольска-на-Амуре с высокопроходимой техникой пока не смогли обнаружить следов пропавших жителей края.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru