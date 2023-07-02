Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения мужчины с дочерью

Отец и дочь пропали 1 июля в Хабаровском крае Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Жители Хабаровского края утром 1 июля отправились в лесополосу за ягодами недалеко от села Бельго. С этого момента информация об их местоположении неизвестна. По данному факту сотрудники следственного отдела СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО начали проведение процессуальной проверки.

В ходе проверки будут устанавливаться обстоятельства случившегося, опрашиваться свидетели, а также проводиться розыскные мероприятия.

Напомним, родственники пропавших обратились в полицию после того, как вечером мужчина с дочерью не вернулись домой. Сотрудники правоохранительных органов обратились за помощью в МЧС. Начавшиеся в темное время суток поиски не принесли никаких результатов.

Прочесывание местности продолжилось на рассвете 2 июля. Сотрудники МЧС из Комсомольска-на-Амуре с высокопроходимой техникой пока не смогли обнаружить следов пропавших жителей края.

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