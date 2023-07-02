Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил работников флота с профессиональным праздником

Сергей Кравчук поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук поздравил тех, кто решил связать свою жизнь с морским и речным флотами. В первое воскресенье июля отмечается День работников морского и речного флота.

- Хабаровск является значимым логистическим центром, во многом благодаря Хабаровскому речному торговому порту, который является крупнейшим предприятием внутреннего водного транспорта России и частью транспортной системы Хабаровского края, обеспечивающей выполнение важных социально-экономических и государственных задач, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

По словам главы города, предприятие уже на протяжении многих десятков лет работает стабильно, выполняет свою основную функцию по доставке, добычи и реализации грузов на территории Дальневосточного региона. И с каждым годом объемы перевозок в Хабаровске становятся больше благодаря слаженной работе ответственных, дисциплинированных и преданных людей.

- Искренне желаю всем работникам порта и членам их семей счастья, здоровья, благополучия и дальнейших трудовых успехов, - пожелал Сергей Кравчук.

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