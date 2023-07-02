Жители Хабаровского края ждет знойный понедельник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высокая влажность в жаркую погоду превращает любой выход на улицу в испытание. Такая же ситуация будет и в начале неделе на территории Хабаровского края и его столицы.

В Хабаровске метеорологи не ожидают существенных осадков. Ночные температуры составят от +15 до +17 градусов, а днем воздух нагреется до отметок от +26 до +28 градусов. Юго-восточный ветер скоростью 4-10 метров в секунду принесет небольшую прохладу.

Южные районы ждет по-настоящему изнуряющее испытание. И если ночью воздух будет в диапазоне от +13 до +18 градусов, то днем придется спасаться под вентиляторами и кондиционерами, ведь воздух раскалится до +30 градусов. Восточный и северо-восточный ветер разгонится от 5 до 10 метров в секунду. Местами кратковременные дожди.

Центральные районы разогреются неравномерно. В Советскогаванском и Ванинском районах возможны небольшие дожди. Ночью столбики термометров опустятся от +8 до +17 градусов, а днем температура составит от +18 до +30 градусов.

Северные районы также ожидает непривычная для этих мест жара. Ночные похолодания от +7 до +15 сменятся дневной жарой до +30. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 4-10 метров в секунду.

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