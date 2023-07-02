Несколько десятков кроликов спасли от наводнения в ЕАО

Сотрудники МЧС перенесли клетки с кроликами на возвышенность Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Стихия, пронесшаяся накануне по территории Еврейской автономной области, застала врасплох многих. Не стал исключением и поселок Амурский. В частный сектор хлынула вода и многие домашние хозяйства оказались под угрозой.

Спасатели МЧС России по ЕАО Ростислав Ярмоленко и Вадим Рафиев помогли семейной паре спасти около полусотни маленьких кроликов от неминуемой гибели. Мужчины перенесли клетки с животными на возвышенность.

Напомним, накануне в ЕАО пришел мощный циклон. Многие улицы областной столицы оказались затоплены водой. В связи со случившимся, на территории региона был введен режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС предупредили, что из-за большого количества осадков возможно подтопление низкопойменных и приусадебных участков.

Специалисты обращают особое внимание поселкам, которые подвержен подтоплениям.

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