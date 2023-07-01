В Магаданской области за сутки зафиксировано 58 пожаров

Тематическое фото
Фото: Иван МАКЕЕВ
Более 10 суток борются с лесными пожарами в Магаданской области. Уже удалось потушить 309 гектаров на Старой Веселой.
За сутки было зарегистрировано 58 пожаров общей площадью 31 тысяча гектаров. Всего локализовали шесть пожаров, общей площадью почти 1 500 гектаров.
К тушению огня привлечено 388 человек из них 198 с авиабаз Приморского края, Еврейской автономной области, Республики Бурятии, из федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» из городов Казань, Иркутск и Красноярск. Также на территории области работает самолет-зондировщик для вызова дождей, и самолет Бе-200 ХАСЦ МЧС России.
Под особым контролем находится территория природного заповедника «Магаданский». Пожары не представляют угрозы для населенных пунктов.
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