Что случилось в ночь на 3 июля в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Полиция села Бельго обратилась за помощью к спасателям. Оказалось, что утром 1 июля 64-летний мужчина с 15-летней дочкой отправились собирать ягоды в лес и не вернулись. На поиски выехали сотрудники МЧС, правоохранительные органы и один доброволец из местных жителей. Их искали почти сутки, и, к счастью, поиски обернулись успехом. По всем предположениям специалистов, за хабаровчанами шел медведь, но первыми их нашли спасатели.

В Еврейской автономной области уже несколько дней бушует непогода. Подтопило дороги и даже некоторые села. В поселке Амурский под воду ушел частный сектор. Угроза жизни настигла около полусотни местных жителей - крольчат. На их спасение выехали сотрудники МЧС.

Прошлой ночью в Хабаровском крае 46-летний мужчина нарушил правила дорожного движения и загубил сразу две жизни. Он гнал посередине дороги и влетел в иномарку, ехавшую навстречу. В итоге водитель-виновник и его пассажир погибли на месте. Скорая не успела их спасти.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.