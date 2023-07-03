Первую смену в детском лагере Хабаровского края открыли только после проверки прокуратуры
Фото: Прокуратура Хабаровского края
В районе имени Лазо Хабаровского края наконец-то открылась первая смена в детском лагере «Дружина имени Бонивура». В этом году здесь проводили ремонт на больше, чем 47 миллионов рублей.
Прокуратура сопровождала работы. На место выезжал первый зампрокурора региона Сергей Лубенец и прокурор района Андрей Чуйко.
- Вмешательство органов прокуратуры потребовалось в связи с неисполнением в установленный срок подрядчиком обязательств, что поставило под угрозу начало профильных смен для 246 детей. Прокурором района подрядчику внесено представление, заведено административное дело, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Только такими мерами удалось заставить подрядчика ускориться и побыстрее открыть лагерь. Сейчас он полностью отремонтирован. В минувшую субботу учреждение приняло первых ребят, которые проведут здесь часть своих каникул.
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