Первую смену в детском лагере Хабаровского края открыли только после проверки прокуратуры Фото: Прокуратура Хабаровского края

В районе имени Лазо Хабаровского края наконец-то открылась первая смена в детском лагере «Дружина имени Бонивура». В этом году здесь проводили ремонт на больше, чем 47 миллионов рублей.

Прокуратура сопровождала работы. На место выезжал первый зампрокурора региона Сергей Лубенец и прокурор района Андрей Чуйко.

- Вмешательство органов прокуратуры потребовалось в связи с неисполнением в установленный срок подрядчиком обязательств, что поставило под угрозу начало профильных смен для 246 детей. Прокурором района подрядчику внесено представление, заведено административное дело, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Только такими мерами удалось заставить подрядчика ускориться и побыстрее открыть лагерь. Сейчас он полностью отремонтирован. В минувшую субботу учреждение приняло первых ребят, которые проведут здесь часть своих каникул.

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