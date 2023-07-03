Проспект Победы на неделю перекрыли в Комсомольске-на-Амуре Фото: Администрация Хабаровска

В Комсомольске-на-Амуре перекрыли одну из городских улиц. С начала месяца движение ограничено на проспекте Победы в районе пересечения с Дворцовым переулком. Ездить здесь любому транспорту полностью запрещено.

- Перекрытие продлится до 10 июля. Оно связано с работами по прокладке инженерных коммуникаций к строящемуся детскому больничному комплексу, - рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Это не единственное ограничение для движения автомобилей в городе. После того как откроют участок проспекта, закроют переулок Дворцовый. Здесь запрет начнет действовать с 11 июля и продлится до конца лета.

На время ограничения изменят схему движения два общественных транспорта: маршруты №№ 2 и 19.

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