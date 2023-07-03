Почти 19 тысяч гектаров лесов горят в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае ухудшается ситуация с лесными пожарами. По данным на утро 3 июля, в регионе зафиксирован 21 пожар на общей площади почти 19 тысяч гектаров. Из этого числа локализованы только три возгорания.

Тушить пожары пока сложно. За минувшие сутки специалисты потушили три очага на 375 гектарах, но появилось пять новых на 45,5 гектара.

На происшествиях работают 197 человек и восемь единиц техники, среди которых бульдозер, вездеход, пожарная машина, девять воздушных судов.

Горит север района. Пожары зафиксированы в основном в Охотском и Аяно-Майском районах. Их причиной стали грозы. Тушение осложняется тем, что огонь полыхает в труднодоступных местах.

С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 343 пожара. Огонь охватил 195,2 тысячи гектаров. В регионе продолжает действовать режим ЧС в лесах, их посещение запрещено.

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