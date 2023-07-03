Внедрить бесконтактную оплату в автобусах перевозчики Биробиджана должны до 1 августа

Фото: администрация Биробиджана

В администрации Биробиджана прошло совещание с перевозчиками. Темой встречи стало введение бесконтактной оплаты в автобусах города. По муниципальному договору она должна была заработать с 1 июля. Расплатиться картой жители города могут только в автобусах «Транспортной компании». Остальные предприниматели делать проезд комфортным не торопятся. Ответ один: денег нет, расходы больше доходов.

- Но эта песня хороша, можно начинать сначала. В прошлом году я пошел навстречу предпринимателям и, осознавая все риски, поднял плату за проезд в автобусах. Кроме того, долгое время мы их не дергали проверками, ждали, когда они наведут порядок у себя. Но чуда не случилось, - рассказал мэр Биробиджана Максим Семенов.

Некоторые перевозчики и вовсе нарушают расписание поездок. Жители областной столицы только успевают жаловаться на хамское отношение на некоторых маршрутах. И это далеко не все претензии.

Поэтому мэр поручил внедрить систему бесконтактной оплаты. Срок дал - в течение июля. После начнутся проверки. Максим Семенов пообещал составлять протоколы и забирать маршрутные карты.

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