Подавать заявление на доплату к пенсии больше не нужно северянам Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Жители севера Хабаровского края больше не будут подавать заявление на доплату к страховой пенсии. Это теперь не нужно, говорят специалисты. С 2024 года доплата будет носить беззаявительный характер. Распоряжение подписало правительство.

Речь идет о жителях Охотского и Аяно-Майского районов. Поправки к закону приняли весной, они позволят людям сэкономить время. Социальный фонд сам оформит все необходимые документы. О перерасчете жители региона смогут узнать в течение трех рабочих дней после принятия решения. Уведомление появится на портале «Госуслуги» или придет по почте.

Такая доплата составляет порядка 50 процентов от фиксированной пенсии и остается за человеком до конца жизни, даже если он переезжает в другой район или регион.

А с 2026 года подавать заявление не нужно будет на доплату к пенсии за работу на селе от 30 лет. Важное условие - отработать три десятка лет нужно на сельскохозяйственном предприятии, которое производит, выращивает и обрабатывает сельхозпродукцию.

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