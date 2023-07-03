Студента техникума осудят за обман старушек в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске приговор суда выслушает 18-летний парень. Молодого человека обвиняют в обмане пяти пенсионерок.

В сентябре прошлого года 88-летней бабушке кто-то позвонил и сообщил страшную новость: ее сын попал в аварию. Это была популярная схема мошенников, которой поверила пенсионерка. Преступники убедили старушку передать курьеру деньги, чтобы вылечить близкого человека.

Пожилая женщина отдала курьеру 1,3 миллиона рублей. После чего преступники позвонили пенсионерке еще три раза, каждый раз убеждая ее, что денег для оказания медицинской помощи не хватило. В общей сложности пожилая женщина потеряла 3,17 миллиона рублей.

Курьером оказался студент местного техникума. Оказалось, что таким образом он с подельниками обманул еще четверых пожилых женщин. Всего он забрал у них 4,3 миллиона рублей.

- Я поднимался в квартиры и забирал деньги. Поднялся в квартиру на шестой этаж, забрал все и ушел, - рассказал молодой человек.

Парня задержала полиция. У него изъяли два мобильника и 210 тысяч рублей - его заработок. Сейчас ему запрещено пользоваться интернетом, на его счета наложили арест.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.