Соревнования по плаванию в открытой воде пройдут в Хабаровске

Фото: Светлана Фунникова

Накануне в Хабаровске прошли соревнования по плаванию в открытой воде «Хабаровская верста-2023». 2 июля на озере Драга собрались 28 пловцов из разных уголков России. Свои силы они сравнивали в трех возрастных группах.

Организатором соревнований стала региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация зимнего плавания Хабаровского края «Айсберг».

Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей. Им вручили почетные грамоты и медали.

А те, кто не успел принять участие в плавании в этот раз, смогут сделать это в конце месяца. 30 июля в Хабаровском крае пройдут еще одни такие соревнования «Невельской 2023». Их посвятят Дню военно-морского флота. Подробности будут известны позже.

Такие мероприятия проходят в регионе традиционно. В честь Дня защиты детей были организованы соревнования «Русская верста». Участники преодолевали дистанцию в километр в холодной воде.

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