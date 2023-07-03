Асфальтобетонный завод заработал в Хабаровском крае

Фото: администрация Верхнебуреинского района

Первый в истории асфальтобетонный завод заработал в Верхнебуреинском районе. Он открылся в поселке Чегдомын. Небольшой комплекс будет трудиться на потребности райцентра и ближайших населенных пунктов.

- 1 июля 2023 года войдет в историю Верхнебуреинского района как день начала работы нового, современного асфальтобетонного завода. Завод небольшой мощности, но для нас он будет хорошим подспорьем в проведении работ по благоустройству поселков, - сказал глава района Алексей Маслов.

Предприятие уже прошло пробный запуск. Сейчас оно полноценно начало работу. Хоть мощности его небольшие, но, чтобы провести небольшие работы, его хватит. Глава рассказал, что именно этот завод обеспечит строительство дороги от магазина «Школьный» до бассейна, о чем давно просили администрацию местные жители.

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