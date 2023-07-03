Горячей водой и теплом обеспечат все города и поселки Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края прошло заседание по вопросам подготовки ЖКХ к отопительному сезону. Глава региона Михаил Дегтярев отметил, что основной задачей властей является обеспечение электричеством, горячей водой и теплом каждого дома, квартиры, социального объекта региона.

- Чтобы система ЖКХ, особенно зимой в пик низких температур, работала надежно, важно при подготовке к отопительному периоду следить за тем, что происходит в наших муниципалитетах. Если нужно - оперативно реагировать. У нас теперь есть достаточные возможности ежедневного контроля благодаря запуску единой системы мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ, - рассказал Михаил Дегтярев.

Сейчас жилфонд готов к предстоящему сезону на треть, а коммунальная инфраструктура - почти на 40 процентов. Работы идут по графику.

В жилфонде в порядок привели кровли 398 многоквартирных домов из 938, тепловой контур восстановили в 501 здании. Паспорта готовности получили 730 домов. Подготовлена 81 котельная из 424, 13 дизельных электростанций из 64. Капитальный ремонт прошел на 113 километрах теплотрасс, водопровода, ЛЭП и на 269 трансформаторных подстанциях из 645.

Сложности тоже есть. Котельная в поселке Амгунь Солнечного района находится в зоне риска: срочного ремонта требуют ее стены. Это обойдется в 30 миллионов рублей. Губернатор поручил работы провести.

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