Отдых с пользой: сотрудники МЧС на пляже научили биробиджанцев спасать людей Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области спасатели МЧС провели мастер-класс для отдыхающих на Лесном карьере в районе улицы Шалаева в Биробиджане. Те, кто находился на водоеме, научились оказывать первую помощь.

Акция «Теперь я умею спасать!» проходит в разных местах отдыха - обычно там, где собирается много людей. Часто многие из них не соблюдают правила поведения на воде. В группе риска - дети без присмотра и пьяные люди.

- Достаточно нескольких секунд, чтобы человек начал тонуть, и, к сожалению, не всегда рядом может оказаться спасатель. Однако научиться алгоритмам оказания первой помощи могут даже дети. При своевременных грамотных действиях можно вернуть человека к жизни. Именно этому мы и учим отдыхающих в ходе данного мероприятия. Чтобы обучение прошло более наглядно, используем тренажер-манекен пострадавшего, предназначенный для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, - рассказала организатор акции, пресс-секретарь областного главка Ольга Минчакова.

За первый день навыки первой помощи получили 30 человек. А выезды продолжатся. Они будут проходить в разных местах в солнечные дни, список дат будет озвучен в соцсетях ведомства.

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