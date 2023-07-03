Смог выйти на трассу: пропавшего в лесу Некрасовки мужчину искали всю ночь

Фото: ДПСО «Лига Спас»

В Хабаровском крае начался сезон сбора дикоросов. К сожалению, не всем любителям ягод удается вернуться домой без происшествий. Как, например, это произошло накануне в Некрасовке. В соцсетях стали появляться сообщения: «Сбор на поиск, с собой фонарь, одежда и вода».

- Снова поиск. Между двух сел Дружба и Некрасовка в лесу заблудился мужчина. На месте отрабатывали сотрудники МВД. Поисковики являются резервом силовых структур и помогают закрывать необходимые задачи в природной среде. Поэтому, сформировав пять поисковых групп, мы отправились на прочес лесополосы, - рассказали волонтеры ДПСО «Лига Спас».

Группы шли по цепочке, работали на отклик. Лес был очень густой, идти приходилось медленно, тщательно освещая фонарями все вокруг. Работали до последнего, пока в рациях не прозвучало облегчающее: «Группы, стоп! Найден, жив».

Выяснилось, что мужчина потерялся в хорошо знакомых местах. Весь день он блуждал по лесу, очень устал. Но ему удалось выйти к трассе, где ему помог проезжающий мимо водитель.

Волонтеры советуют идти в лес в яркой одежде со светоотражателями и держать в курсе родных. С собой стоит брать воду, еду и заряженный телефон.

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