Следователи Хабаровского края озвучили предварительную причину пожара, в котором погибли мать и дочь Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Утренний пожар 3 июля унес жизни двоих человек. Вспыхнувший около шести часов утра огонь стал причиной пожара, унесшего жизни 32-летней женщины и ее четырехлетней дочери.

К ситуации подключились правоохранительные органы. Прокуратура начала проверку, следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- По информации следствия, в Краснофлотском районе Хабаровска в утреннее время 3 июля произошло возгорание частного жилого дома. В ходе мероприятий по устранению пожара обнаружены тела 32-летней женщины и ее четырехлетней дочери. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Группа специалистов осмотрела место происшествия и назначила экспертизы. Сейчас они допрашивают свидетелей и проводят остальные мероприятия, благодаря которым можно будет выяснить подробности трагедии.

Напомним, пожар произошел в трехэтажном кирпичном доме. Рядом лежащие тела матери и ребенка разведка нашла в комнате на третьем этаже.

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