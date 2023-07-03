Фестиваль детской анимации пройдет в Хабаровском крае

Фото: сообщество ВК «Картунизация Хабаровского края»

В Хабаровском крае осенью состоится фестиваль детской анимации «Анимур. Дети». Он пройдет с 23 по 27 сентября. Прием заявок начался 1 июля.

- Фестиваль 2023 года посвящен Григорию Гладкову, уроженцу Хабаровска, детскому композитору, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, члену Союза композиторов и Союза кинематографистов России, которому в 2023 году исполняется 70 лет, - рассказали организаторы мероприятия.

Прием заявок уже начался. Он продлится до 1 августа. Предоставить работу на суд жюри можно как в одиночку, так и в команде. Будет две возрастные группы: от шести до 11 лет и от 12 до 18 лет.

Победителей выберет жюри, в которое войдут лучшие аниматоры страны. Это художники, композиторы, режиссеры и преподаватели профвузов. Ребята получат памятные подарки, а на втором фестивале покажут три лучшие работы. Заполнить заявку можно на сайте фестиваля, а задать все вопросы по электронной почте deti@animur.ru.

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