Представительство по координации поисковых операций откроется в Хабаровском крае

Фото: пресс-служба Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

В Хабаровском крае 5 июля откроется Дальневосточное представительство по координации поисково-спасательных операций. Инициатива его появления принадлежит Национальному центру помощи, на базе которого и появится представительство.

В мероприятии примут участие представители МЧС, силовых структур, губернатор региона и другие. Пройдет подписание соглашения с правительством региона о сотрудничестве. Он предполагает взаимодействие между МЧС, центром помощи и силовиками.

- Благодаря открытию нового регионального центра мы сможем серьезно повысить эффективность и уровень координации при проведении поисков в дальневосточном регионе. Благодаря открытию нового представительства в Хабаровске между нами больше не будет шестичасовой разницы, а все нуждающиеся в помощи волонтеров Национального центра будут оперативно и своевременно ее получать, – сказал замдиректора Национального центра помощи по взаимодействию с органами государственной власти Денис Губенко.

Кроме того, в центре будет работать пункт сбора гуманитарной помощи для солдат в зоне СВО, а волонтеры планируют проводить профилактические уроки для детей и взрослых в оборудованном актовом зале. На них они хотят рассказывать о правилах безопасного поведения в интернете и на улице.

Национальный центр объединяет людей из 46 регионов страны. Все они готовы в случае пропажи детей тут же отреагировать и выйти на поиски. Благодаря их подготовке большинство операций заканчиваются словами:

«Найден. Жив». Только с января по май 2023 года волонтеры приняли 1 793 заявки на поиск, 1 535 - найдены живыми.

Открытие представительства пройдет 5 июля в 18:15 по адресу: Хабаровск, улица Муравьева-Амурского, 54 (2 этаж).

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