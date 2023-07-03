Первые светлячки появились в заповедниках Хабаровского края

Lampyris noctiluca Bychikha Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Большехехцирском заповеднике встречаются три вида этих насекомых: обыкновенный светляк, у которого ярко светятся только живущие в траве самки, и два вида летающих светлячков: монгольский (почему его так назвали, по сей день остается загадкой, так как в современности особей в Забайкалье и Монголии никто не видел. Специалисты предполагают, что его нашли во Внутренней Монголии Китая) и окаймленный. Они примерно в полтора раза меньше обыкновенного светлячка, с темными надкрыльями и ярко-красной спинкой. Отличаются они мелкими деталями окраса.

- Наиболее популярен на Хехцире монгольский летающий светляк. В конце июня в темное время эти светлячки устраивают своеобразные танцы в воздухе, светясь в полете по лесным опушкам и на просеках, где могут встречаться десятками. Но уже в километре от этого места светлячков можно и не увидеть. Окаймленный на Хехцире встречается очень редко; его личинки ведут живут в воде, ползают по дну неглубоких водоемов. Отмечался у юго-восточного угла заповедника в конце июля 2015 года. Этот вид иногда выделяют в отдельный род, - рассказал ведущий научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье», доктор биологических наук Владимир Дубатолов.

Самый известный – обыкновенный светлячок, у которого сиять могут только самки. Они похожи на личинку с шестью лапками без крыльев. Светящийся орган у них находится на нижней стороне брюшка. А вот самцы похожи на обыкновенных жуков.

Первую светящуюся самку в этом году заметили 27 июня, спустя два дня получилось ее сфотографировать. Встретить насекомых можно в любой южной части России, в европейской части, на Дальнем Востоке и в Сибири. На Кавказе обитают еще кавказский и восточный светляки.

Летающих насекомых можно встретить на юге Дальнего Востока, на Кавказе и в Крыму. А на юге Приморья живет самый крупный вид, внесенный в Красную Книгу. Поговаривали, что он есть и в Амурской области, но самыми северными находками для него остаются река Муданьцзян - приток Сунгари в китайской провинции Хэйлунцзян и город Дальнереченск на севере Приморского края.

Светятся насекомые благодаря люциферину. Это вещество находится в их организме и окисляется кислородом. Сиять они могут как долго, в течение какого-то времени, так и короткими вспышками. Свет – это способ общения жуков. Так они знакомятся и сообщают о себе.

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