Родственников пострадавших в кафе «Чародейка» ищут в Комсомольске-на-Амуре Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Администрация Комсомольска-на-Амуре опубликовала необычное объявление. Краевед Антон Ермаков ищет родственников людей, погибших в кафе «Чародейка» больше 20 лет назад. Он хочет увековечить память жертв.

Сейчас нужно найти родных Евгении Сидоренко, Виталия Брагина, Ирины Минченко.

- Ермаков отмечает, что его инициативу об увековечивании памяти путем установки мемориальной доски на входе в бывшее кафе поддержало уже четыре организации - городское отделение Союза художников России, городской наркологический диспансер, профсоюзная организация «Амурского судостроительного завода», учителя гимназии №9, - рассказали в администрации города.

От родных краеведу нужно лишь их мнение на этот счет. О самих жертвах тоже известно мало: Евгения работала официанткой в кафе, Виталий был начальником лаборатории на одном из заводов, про Ирину известно, что у нее был муж и двухлетний сын, а мама жила в одном из ближайших поселков.

В комментариях к публикации комсомольчане уже стали сообщать некоторые данные.

Трагедия в «Чародейке» произошла 22 февраля 2001 года. Кафе подожгли бандиты. Тогда травмы получил 21 человек, погибли восемь человек, среди которых четыре подростка 15-16 лет.

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