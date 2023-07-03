Больше тонны лекарств отправит завод из Хабаровска «Дальхимфарм» на СВО и в Белгородскую область Фото: Правительство Хабаровского края

Заводы и фабрики Хабаровского края помогают военным, которые находятся в зоне спецоперации. Так, фармацевтический завод «Дальхимфарм» передал волонтерам партию лекарств для госпиталей и воинских частей. Это уже пятая партия помощи от компании. В ней - больше тонны лекарств: парацетамол, анальгин, фурацилин, новокаин, валерьянка, левомицетин и другие. Скоро они отправятся на передовую и в Белгородскую область.

На самом заводе говорят: не могут не помочь, тем более что на СВО находятся и его сотрудники тоже.

- Восемь работников нашего предприятия находятся в зоне боевых действий, трое из них совсем недавно ушли добровольцами. А это небольшая помощь от нашего коллектива, который переживает и заботится о них, - сказала исполнительный директор завода Ирина Гусева.

В партии есть обезболивающие, жаропонижающие препараты, а также лекарства от аллергии. В госпитали поедут анальгетики, антибиотики, обеззараживающие средства. Больше 770 килограммов подготовлено к отправке в зону СВО и 280 килограммов - в Белгород.

Другие предприятия тоже не остаются в стороне. Так, фабрика «Комсомолка» передала 200 комплектов нательного белья и 850 балаклав. ООО «Производственное объединение «Тактика» передало 30 армейских палаток и 30 комплектов постельного белья. ООО «Фрегат» отправило 2,5 тысячи пар носков. Всего к помощи присоединились 15 компаний.

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