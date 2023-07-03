Несколько автобусов изменили схему движения в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске начался ремонт на перекрестке Тихоокеанской и Профессора Даниловского. Поэтому с 3 по 5 июля изменят схему движения автобусов №№ 8, 11, 23, 35, 46, 46В, 49, 68, 71. На участке от остановки «Технический университет» до «Улица Трехгорная» они едут по улице Тихоокеанской.

- На период изменения пути следования движение маршрутов №№ 21 и 81 из Северного микрорайона по направлению в центр города будет проходить по улицам Стрельникова, Тихоокеанской с посадкой пассажиров на разворотной площадке Северного микрорайона. Подъезжать к остановочным пунктам «Северный микрорайон», «Улица Профессора Даниловского» транспорт не будет, - рассказали в администрации Хабаровска.

При изменениях будет действовать знак «Место остановки автобуса». Пассажиров будут ждать там. Движение автобусов №№ 21, 81 по направлению в Северный микрорайон из центра Хабаровска не изменится, уточнили в мэрии.

Узнать о работе и месте автобусов на маршрутах, о том, когда они приедут на остановку, можно на сайте «Транспорт27.рф», в приложении Go2bus или по круглосуточному телефону 45-00-56.

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