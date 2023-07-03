Заместителя начальника института полиции Владимира Кшевина задержали в Хабаровске

Владимир Кшевин - полковник полиции. Фото: ДВЮИ МВД РФ

В Хабаровске правоохранительные органы задержали замначальника ДВЮИ МВД. Речь идет о 57-летнем Владимире Кшевине. Информацию подтвердил источник в силовых структурах региона.

- Да, было такое. Пока без подробностей, - сообщил собеседник.

По имеющимся данным, Владимир Кшевин пока проходит свидетелем по уголовному делу. Какому именно - не раскрывается.

- Если будет установлен факт причастности указанного сотрудника к совершению противоправных действий, то он будет уволен по отрицательной статье со службы в органах внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - пояснили «КП» - Хабаровск» в ДВЮИ МВД России.

СПРАВКА «КП»

Владимир Кшевин - полковник полиции. Должность заместителя начальника (по учебной работе) Дальневосточного юридического института МВД России занимает с марта 2014 года. В полиции работает с 1 марта 1996 года.

Карьеру в институте полиции начинал с 2002 года. Тогда работал помощником начальника по правовой работе. В 2005-м возглавил якутский филиал ДВЮИ МВД. В 2012 году стал ученым секретарем вуза. На этом посту проработал два года.

В 1999 году получил ученое звание доцента, в 2011-м - стал профессором. В 2018 году указом Владимира Путина Владимиру Кшевину присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации».

Женат, воспитывает сына.

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