Что случилось в ночь на 4 июля в Хабаровском крае

Девочка-подросток утонула в Амуре в Хабаровске Фото: скриншот

В Хабаровске в Амуре утонула 14-летняя девочка. Она купалась в промзоне неподалеку от завода «Амуркабель». Жизнь Кати оборвалась за долю секунды. Яркая девочка, занималась чирлидингом. Сейчас ее тело ищут спасатели, а прокуратура организовала проверку. Очевидцы пытались спасти ребенка, но тоже не смогли. Предполагают, что ее унесло течением.

Еще один ребенок погиб в этот день. Жизнь пятилетней Эмилии унес пожар. Оказалось, трагедия случилась в коттедже известной в городе блогерши Анастасии Лант. Она сама отдыхала с мужем на море, а за детьми приехала присмотреть ее сестра с дочерью. Они-то спастись и не успели. Заведено уголовное дело.

В Комсомольске-на-Амуре пришлось экстренно сесть самолету. Он летел из Хабаровска в Богородское, но во время полета выяснилось, что у него имеется неисправность. На борту было 14 человек пассажиров и три члена экипажа. Людей разместили в местной гостинице, 4 июля он должен вылететь в пункт назначения.

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