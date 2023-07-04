Обматерил за правду: магаданца осудили за оскорбление свидетеля, который заснял его нарушения

Житель Магаданской области унизил свидетеля своих нарушений ПДД Фото: Даниил ОПАРИН

В Магаданской области суд вынес приговор жителю поселка Омчак. Против него было заведено административное дело за оскорбления. Проверку провела районная прокуратура.

Конфликт у мужчины произошел в апреле этого года. Мужчина ехал на грузовике и нарушил ПДД. Другой сельчанин увидел это и решил снять происходящее на камеру смартфона. Происходящее и стало причиной раздора.

Водитель возмутился - мол, моя машина, а его оппонент заявил, что об этом должна знать полиция. Слово за слово, колымчане стали ссориться, высказывая друг другу весь свой словарный запас.

- Недовольство правонарушителя переросло в ссору, в ходе которой он публично оскорбил и унизил свидетеля, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Приговор вынес Хасынский районный суд. Он назначил ему штраф в три тысячи рублей.

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