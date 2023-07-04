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НовостиОбщество3 июля 2023 23:53

Обматерил за правду: магаданца осудили за оскорбление свидетеля, который заснял его нарушения

Житель Магаданской области унизил свидетеля своих нарушений ПДД
Василина ИКОННИКОВА
Житель Магаданской области унизил свидетеля своих нарушений ПДД

Житель Магаданской области унизил свидетеля своих нарушений ПДД

Фото: Даниил ОПАРИН

В Магаданской области суд вынес приговор жителю поселка Омчак. Против него было заведено административное дело за оскорбления. Проверку провела районная прокуратура.

Конфликт у мужчины произошел в апреле этого года. Мужчина ехал на грузовике и нарушил ПДД. Другой сельчанин увидел это и решил снять происходящее на камеру смартфона. Происходящее и стало причиной раздора.

Водитель возмутился - мол, моя машина, а его оппонент заявил, что об этом должна знать полиция. Слово за слово, колымчане стали ссориться, высказывая друг другу весь свой словарный запас.

- Недовольство правонарушителя переросло в ссору, в ходе которой он публично оскорбил и унизил свидетеля, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Приговор вынес Хасынский районный суд. Он назначил ему штраф в три тысячи рублей.

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