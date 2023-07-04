Больше 15 тонн гуманитарной помощи отправили на спецоперацию жители ЕАО Фото: правительство ЕАО

Жители Еврейской автономной области поддерживают участников СВО. Из Ленинского района туда направили больше 15 тонн гуманитарного груза. В нем, все то, что может пригодиться на передовой, - лекарства, продукты, одежда, средства личной гигиены. Часть груза передадут семьям мобилизованных.

Сейчас сбор продолжается. Жители села Воскресеновка Ленинского района принимают помощь для Белгородской области. Глава муниципалитета Николай Белик и его зам Алексей Сычев передали в зону СВО автобус. Сейчас он очень нужен на передовой.

- В зоне проведения СВО находится много знакомых и родственников жителей Ленинского района. И поскольку связь с ними поддерживается постоянно, о необходимости в транспортном средстве большой пассажирской вместимости стало быстро известно. Автобус нужен нашим бойцам для поездок за продовольствием, по хозяйственным нуждам, в баню, для перевозок мирного населения и раненых, - рассказал Николай Белик.

Семьи солдат обеспечивают твердым топливом. Дрова получили 259 семей, уголь – 274 семьи. Помогают им оплачивать детский сад, выдают билеты на концерты и другие культурные мероприятия.

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