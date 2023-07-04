В водном крестном ходу приняли участие жители Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

На острове Большой Уссурийский в Хабаровске прошел ежегодный водный крестный ход. Во время него участники освятили новосооруженные иконы и киоты в часовне святого мученика воина Виктора.

Мероприятие организовала Хабаровская епархия РПЦ для всех православных. Почетными гостями стали представители ФСБ, местного самоуправления и губернатор региона Михаил Дегтярев.

Часовня находится прямо на границе с Китаем. Ее построили в честь 61-й годовщины региона в память о тех, кто погиб, защищая Дальний Восток. Михаил Дегтярев подарил ей шесть икон и аналой под центральное изображение. После он совершил молебен.

- Ежегодный водный крестный ход собрал очень много людей. Очень рад быть вместе с вами здесь, в этом прекрасном месте, на границе нашего государства. Мы с владыкой, митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием, условились, что будем благоукрашать храм, - сказал Михаил Дегтярев.

Также он поблагодарил тех, кто находится сейчас в зоне СВО и совершает подвиги во имя нашей страны.

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