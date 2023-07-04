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НовостиПроисшествия4 июля 2023 2:14

Поиски пропавшей на Амуре девочки прекращены по решению полиции Хабаровска

Водолазы обследовали больше 10 тысяч квадратных метров дна
Василина ИКОННИКОВА
Поиски пропавшей на Амуре девочки прекращены по решению полиции Хабаровска Фото: скриншот

Поиски пропавшей на Амуре девочки прекращены по решению полиции Хабаровска Фото: скриншот

В Хабаровске закончились поиски 14-летней девочки, которая утонула накануне в реке Амур. Она купалась недалеко от промзоны «Амуркабель», но не смогла выплыть.

Водолазы МЧС восемь раз спускались на дно реки, пытаясь найти тело подростка. Поиски результатов так и не дали.

- В течение суток 3 июля спасатели поисково-спасательного отряда села Ракитное ГУ МЧС России по Хабаровскому краю произвели восемь спусков в Амурской протоке в районе завода «Амуркабель», обследовано 10 тысяч квадратных метров дна. Поиски результатов не дали, по решению полиции они прекращены, - рассказали в ГУ МЧС Хабаровского края.

Сообщение о пропаже ребенка поступило спасателям 2 июля. Хабаровчане, ставшие свидетелями произошедшего, рассказали, что девочка была на отдыхе со своим другом, но без взрослых. Дети веселились и резвились на воде, но в какой-то момент девочка пропала из виду. На место вызвали МЧС и полицию, жители города пытались вытащить ребенка сами, но не смогли.

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