Поиски пропавшей на Амуре девочки прекращены по решению полиции Хабаровска Фото: скриншот

В Хабаровске закончились поиски 14-летней девочки, которая утонула накануне в реке Амур. Она купалась недалеко от промзоны «Амуркабель», но не смогла выплыть.

Водолазы МЧС восемь раз спускались на дно реки, пытаясь найти тело подростка. Поиски результатов так и не дали.

- В течение суток 3 июля спасатели поисково-спасательного отряда села Ракитное ГУ МЧС России по Хабаровскому краю произвели восемь спусков в Амурской протоке в районе завода «Амуркабель», обследовано 10 тысяч квадратных метров дна. Поиски результатов не дали, по решению полиции они прекращены, - рассказали в ГУ МЧС Хабаровского края.

Сообщение о пропаже ребенка поступило спасателям 2 июля. Хабаровчане, ставшие свидетелями произошедшего, рассказали, что девочка была на отдыхе со своим другом, но без взрослых. Дети веселились и резвились на воде, но в какой-то момент девочка пропала из виду. На место вызвали МЧС и полицию, жители города пытались вытащить ребенка сами, но не смогли.

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