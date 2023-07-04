На 29 процентов вырос пассажиропоток аэропорта Хабаровска Фото: минтранс Хабаровского края

В международном аэропорту Хабаровска подвели итоги первого полугодия 2023 года. За полгода удалось обслужить больше 980 тысяч пассажиров. Это на 29 процентов больше, чем в прошлом году, и значительно превышает показатели 2019 года, которые были до пандемии коронавируса.

Всего за первые шесть месяцев обслужили 17 авиакомпаний. Они выполняли рейсы по 41 направлению.

За это время произошли важные для аэропорта события. Например, впервые в истории запустили перелеты в Улан-Батор, которые открыла авиакомпания Hunnu Air. «Аврора» снова начала летать в Харбин и Пекин. Сразу два воздушных перевозчика начали перевозить пассажиров в культурную столицу страны - Санкт-Петербург. Улететь туда можно на самолетах компаний «Аэрофлот» и iFly.

- Спустя 10 лет возобновились прямые регулярные полеты в Минеральные Воды из Хабаровска. Авиакомпания «Россия» приступила к выполнению рейсов в Красноярск, - рассказали в аэропорту Хабаровска.

Теперь ожидаются и значимые события июля. Среди них начало полетов «Аэрофлота» из Хабаровска на Пхукет, а также открытие прямых рейсов в Улан-Удэ. Их будет выполнять авиакомпания «Россия».

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