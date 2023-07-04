Воинский эшелон с новобранцами прибыл в Хабаровск
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Хабаровск во время весеннего призыва приехал крупный воинский эшелон с новобранцами. На службу в воинских частях региона прибыло 500 человек. За весь период призвали почти 9,5 тысячи человек. В ведомстве подчеркивают: на СВО их не отправят.
- Все граждане Дальнего Востока, призванные во время весеннего призыва 2023 года, не будут направляться в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Большинство призывников будет служить в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, - рассказали в пресс-службе ВВО.
В течение месяца новобранцы пройдут общую подготовку. Там их научат основам службы, строевой и огневой подготовки.
Весенний призыв начался 1 апреля и уже подходит к концу. Совсем скоро, 15 июля, он завершится.
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