Воинский эшелон с новобранцами прибыл в Хабаровск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Хабаровск во время весеннего призыва приехал крупный воинский эшелон с новобранцами. На службу в воинских частях региона прибыло 500 человек. За весь период призвали почти 9,5 тысячи человек. В ведомстве подчеркивают: на СВО их не отправят.

- Все граждане Дальнего Востока, призванные во время весеннего призыва 2023 года, не будут направляться в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Большинство призывников будет служить в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, - рассказали в пресс-службе ВВО.

В течение месяца новобранцы пройдут общую подготовку. Там их научат основам службы, строевой и огневой подготовки.

Весенний призыв начался 1 апреля и уже подходит к концу. Совсем скоро, 15 июля, он завершится.

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