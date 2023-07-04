Овощи без документов пытались ввезти из Китая в Хабаровск Фото: Алексей БУЛАТОВ

На границе с Китаем сотрудники Управления Россельхознадзора Хабаровского края «поймали» подозрительную партию овощей. На пункте пропуска «Хабаровск» они задержали подкарантинную продукцию без фитосанитарных сертификатов.

- Гражданин КНР планировал провезти на территорию РФ свежие томаты, зеленый лук, баклажаны, горох, суммарный вес которых превышал допустимые нормы ввоза в РФ - пять килограммов, что является нарушением закона «О карантине растений» и требований к подкарантинной продукции, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

По закону овощи предстоит вернуть обратно в КНР.

Напомним, ранее сотрудники лаборатории Россельхознадзора в Хабаровске проверяли маринованные грибы. Специалистам предстояло выяснить, есть ли в вешенках и замороженной продукции запрещенные субстанции, среди которых мышьяк и сальмонелла. Партия - местного производства.

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